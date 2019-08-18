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Norveç prensesi Louise'nin Bodrum tatili

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Martha Louise ve nişanlısı Shaman Durek için yemek düzenlendi.

18.08.2019 00:41 Norveç prensesi Louise'nin Bodrum tatili
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Martha Louise ve nişanlısı Shaman Durek için yemek düzenlendi.
Tatillerini Bodrum'un Değirmenler mevkisindeki Rebis Bodrum Luxury Collection'da geçiren Louise ve Durek için Doktor Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç tarafından yemek organize edildi.
Geceye Benan Saraç'ın yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Prenses Martha Louise ve nişanlısı Shaman Durek'in keyifli dakikalar yaşadığı gecede çifte çeşitli hediyeler verilirken, Belediye Başkanı Aras, Durek'e Atatürk'ün bir portresini de takdim etti. Shaman Durek de Atatürk portresiyle objektiflere poz verdi.
Belediye Başkanı Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'un tarihi, kültürü ve insan hazinesiyle çok önemli coğrafyalardan birisi olduğunu söyledi.
Ahmet Aras, dünyanın her yerinden insanların tatil için ilçeyi tercih ettiğini, Norveç prensesini de Bodrum'da ağırlamaktan çok mutlu olduklarını ifade etti.
Benan Saraç da Durek'in ilçeyi bildiğini, prenses Louise'ye de göstermek istediğini ifade ederek, çiftin birkaç gün daha ilçede tatillerini sürdüreceğini anlattı.

Prenses, Norveç, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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