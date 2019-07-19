Norveç somonu hakkında bilmeniz gereken 10 şey!

Dünya genelinde her gün 14 milyon öğüne sağlık ve lezzet katan Norveç somonuna olan ilgi Türkiye'de de hızla artış gösteriyor. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi'nin araştırmasına göre, Türkiye'deki restoranlarda en çok tüketilen balık çeşidi olan somon aynı zamanda, her 10 Türk tüketiciden 7'sinin somon tercihi olarak dikkat çekiyor. Peki, Norveç'in soğuk ve tertemiz sularında yetişen bu balık hakkında neler biliyoruz? İşte yetiştirilme koşullarından kullanılan yemlerin içeriğine, Norveç somonu hakkında bilmeniz gerekenler…

Norveç'in soğuk ve tertemiz sularında yetişen Norveç somonu dünya genelinde büyük rağbet görüyor. Japonya'daki sushiden, İtalya'daki makarnaya kadar 14 milyon öğünde tüketilen Norveç somonuna olan ilgi Türkiye'de de hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından haftada en az iki öğün tüketilmesi gereken balıklar arasında gösterilen Norveç somonu hakkında pek bilinmeyen gerçekleri, Norveç Deniz Ürünleri Konseyi sıraladı.

Norveç'in denizcilik mirası bin yıl öncesine dayanıyor. Yılların deniz mahsulü bilgisini beraberinde taşıyan nesillerin deneyimiyle bu kaynakların nasıl yönetileceğine ve olası en yüksek kalitede balığın nasıl alınacağına dair benzersiz bir bilgiye sahip Norveç, modern somon yetiştiriciliğinde dünyanın öncüleri arasında yer alıyor.

Norveç'te somon balığının sağlıklı büyümesini destekleyen bir beslenme programı uygulanarak her seferinde en iyi kalitede balığın tüketilmesi sağlanıyor. Somonlar tatlı sulardan Norveç denizindeki fiyortların tuzlu sularına göç edebilecekleri güce bir yaşına geldiklerinde ulaşıyor. Tüketim için en uygun ağırlık olan 3 ila 6 kg ağırlığa erişmeleri ise 12 ila 18 ay sürüyor.

Her gün dünya genelinde 14 milyon öğünde Norveç somonu tüketiliyor. Norveç'in soğuk, berrak sularından yetiştirilen somonlar, sadece birkaç saat sonra 100'den fazla ülkeye ihraç edilmeye hazır hâle geliyor.

Norveç somonları veteriner gözetiminde büyürken yetiştirildikleri çiftlikler de sıkı düzenleme ve denetimlere tabi tutuluyor. Her yıl, ihraç edilmeye hazır yaklaşık 14 bin Norveç somonu bağımsız Ulusal Beslenme ve Deniz Ürünleri Enstitüsü (NIFES) tarafından denetleniyor. Şu ana kadar bu denetimlerin hiçbirinde, yasaklanmış ilaç veya yasa dışı yabancı madde kalıntısına rastlanmadı.

Norveç somonunda antibiyotik yoktur. Norveç somon yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanımı 1990'lı yıllardan bu yana yüzde 99 oranında azalırken aynı dönemde somon üretimi 50 bin tondan bir milyon tonun üzerine çıktı. 2017'de, Norveç somonunun yüzde 1'inden daha azı antibiyotiklerle veteriner tedavisi altına alındı. Bu balıklar da, tüm ilaç kalıntılarından arındırılıncaya kadar kesilip satılmadı. Norveç denetim organları, Norveç somonunda son on yılda hiçbir antibiyotiğe rastlamadı.

Somon çiftlikleri, dünyanın en karbon dostu hayvan çiftlikleridir.1 kg Norveç somonu yetiştirmek için 1,2 kg yem gerekirken aynı ağırlıkta dana eti için 8 kg yem kullanılıyor. Bir somonun ömrü boyunca tükettiği yem miktarı da, diğer hayvanların tükettikleriyle kıyaslanamayacak kadar az bir miktar olan 6-7 kg!

Çiftlik somonu yemi, deniz ham maddesi ve bitkisel ham maddelerden oluşuyor. Yemin yüzde 30'luk kısmını, insan tüketimi için uygun olmayan, izlenebilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanan balık unu ve balık yağından yapılan deniz ham maddesi kapsıyor. Geri kalan kısım ise soya, ayçiçeği, kolza tohumu, bakla, mısır ve buğday gibi sürdürülebilir kaynaklı bitkisel ham maddeler içeriyor.

Türk tüketicilerin Norveç somonuna olan ilgisi her geçen gün artıyor. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi'nin araştırmasına göre somon; levrek ve çipuradan önce gelerek restoranlarda en çok tercih edilen balık oldu. Türk tüketicilerin yüzde 70'i somon tercihlerini Norveç somonundan yana kullanırken bu seçimlerini etkileyen kriterler sağlık, lezzet, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik olarak sıralanıyor.

Parlak derileri ve gümüş renkleriyle somon ve alabalık, zaman zaman tüketiciler tarafından karıştırılabiliyor. Ancak dikkatli bakıldığında somonun sırtında gümüş, alabalığın ise yeşilimsi tonlar olduğu görülebilir. Bunun yanı sıra somonun baş kısmı daha büyük ve sivri, kuyruk çatalı ise daha belirgin, dar ve diktir.