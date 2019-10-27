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Norveç'te 7 PKK yandaşı gözaltına alındı

Norveç'in başkenti Oslo'da terör örgütü PKK yandaşı 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

27.10.2019 00:32Norveç'te 7 PKK yandaşı gözaltına alındı
Norveç'in başkenti Oslo'da terör örgütü PKK yandaşı 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Oslo'da gösteri yapan PKK yandaşları, bir kafede oturan Türklere saldırdı. Polisler saldırganlara biber gazıyla müdahale etti. Kafede büyük çapta hasar meydana geldi. Terör yandaşlarını dağıtmak için olay yerine atlı polisler sevk edildi.

Oslo Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olaylar sonrası 7 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Göteborg'de terör yandaşlarından THY yolcularına taciz
Öte yandan, İsveç'in Göteborg kentindeki Landvetter Havalimanı'nda 70 civarında PKK yandaşı, Türkiye'ye giden yolculara sataştı. Türk Hava Yolları (THY) işlem gişesini bir süre işgal eden terör örgütü yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk yolcuları taciz etti.
Biber gazı ile müdahalede bulunan polis, saldırganları uzaklaştırdı.

Norveç, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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