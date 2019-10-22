Haberler » Güncel » Norveç'te ambulans çalan silahlı kişi, yayaları ezdi

Norveç'te ambulans çalan silahlı kişi, yayaları ezdi

Norveç'te ambulans çalan silahlı kişi, yayaları ezdiNorveç, (DHA) ? Norveç'te ambulans çalan silahlı bir kişi, polis tarafından yakalanıncaya kadar yayaları ezdi.

22.10.2019 15:42
Norveç'te ambulans çalan silahlı kişi, yayaları ezdi
Norveç, (DHA) ? Norveç'te ambulans çalan silahlı bir kişi, polis tarafından yakalanıncaya kadar yayaları ezdi. Polis, silahlı olduğu belirlenen kişiyi ateş ederek durdurabildi.
Olay, başkent Oslo'da meydana geldi. Polis, silahlı olduğu belirlenen kişinin yaralı olarak ele geçirildiğini ancak durumunun ciddi olmadığını duyurdu. Silahlı kişi, çaldığı ambulansla polisten kaçarken bebek arabasıyla yolda yürüyen bir kadına ve yaşlı çifte çarptığını itiraf etti.
Norveç'te ambulans çalan silahlı kişi, yayaları ezdi

Norveç, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:40 Terör örgütü yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı
16:40 Oslo'da ambulansla saldırı
16:40 Fidanlar, şehitler için toprakla buluşturuldu
16:40 Kayseri'de işçi servis midibüsü devrildi: 20 yaralı
16:40 Hırsızlık firarileri Kocaeli'de yakalandı
16:40 Taha Akgül'den altın madalya (3)
16:38 Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
22.10.2019 16:41:12