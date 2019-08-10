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Norveç'te camiye silahlı saldırı düzenlendi!

Norveç'in Barum kentinde bulunan El-Nur İslam Merkezi Camisine bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Norveç basını, saldırıda bir kişinin yaralandığını açıkladı.

10.08.2019 19:36
Norveç'te camiye silahlı saldırı düzenlendi!

Norveç basını, kasklı bir kişinin Barum şehrinde bulunan El-Nur İslam Merkezi Camisine girerek ateş ettiğini; saldırıda bir kişinin yaralandığını açıkladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Norveç basını ayrıca saldırganın gözaltına alındığını ve saldırıda yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını yazdı. Polis, saldırının yerel saatle öğleden sonra 16.42'de gerçekleştiğini açıklarken yaralanan kişinin durumunun nasıl olduğuna dair henüz bir bilgi elde edilemedi.

49 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 49 kişi hayatını kaybetmişti. Norveç ile Yeni Zelanda'daki saldırı düzenlenen iki caminin adının El-Nur olması kafalarda soru işareti bıraktı.

Norveç'te camiye silahlı saldırı düzenlendi!

Norveç, 3. Sayfa, Dünya

YORUMLAR (15)
ARTIK YETER: Bu nasıl bir şerefsizlik. . . Bu nasıl bir alçaklıktır. . . Bizim yurdumuzda da yüzlerce kilise vs. . ibadet yerleri var. . . Biz bırakın insanlara zarar vermeyi. . binalarına dahi zarar vermeyi düşünmedik inancımızın emri gereği. . . YETER. . . ARTIK YETERYa durun . . . Ya durun. . .
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KANMAYİN: Hedef yahudiler once onlar hristolar leblebi cerez gelir bize
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YUSUF: Hristiyan terörünü lanetliyoruz
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BİR GARİP: 4 Senedir kanada da yasiyorum. Hayatimda ilk defa Irkçılığın ve islamafobi nin nasıl birşey olduğunu , bu sözde "Medeniyet" in bekçiliğini yapan kanadadan öğrendim.. Müslüman iseniz ve bunu belli ediyor iseniz. Sakal bırakmanızla ve hal hareketinizle vede görünüşünüzle. Bulabileceğiniz en iyi iş , ya yollarda cöp temizlemek yada şanslı iseniz inşaatta moloz temizlemek oluyor. Alın size demokrasi alın size medeniyet.
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DİN TÜCCARI SENİ: ne işin var olm o zaman kanadada dümbelek gitsene arabistana
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2 12
CEVOLİVO: Hristiyan teröristler
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25 1
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ERDALÇ: Laik demokrat cumhuriyetçi diyanet müslümanlara kafirlerden çok zarar veriyor
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GİTİN BAŞINA BİRŞEY EKLEYİPTE GİDEBİLRSN: BEGENMİYORSAN ARABİSTANA GİT ERDAL YİGENİM SENİ BURADA TUTAN NEDİR
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6 6
ADIYAMANLI ÇORBACI: Yapan araptir
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GERCEKCİ: Ayaklanma zamani geldi hiristiyanlara aci cektirme zamani geldi gecti bile bu ne ya hep durup bakacakmiyiz yeter artik.
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