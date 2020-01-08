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Norveç'te havaalanında çıkan yangın uçuşları iptal ettirdi

Norveç'in Stavanger şehrinde bulunan havaalanındaki otoparkta çıkan yangın sonucu tüm uçuşlar iptal edildi.

08.01.2020 00:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 00:05 Norveç'te havaalanında çıkan yangın uçuşları iptal ettirdi
'in Stavanger şehrinde bulunan havaalanındaki otoparkta çıkan yangın sonucu tüm uçuşlar iptal edildi.
Norveç'te Stavanger Havaalanı'nda bulunan 5 katlı otoparkın 1. katında yangın çıktı. Otoparkta bulunan 300 aracın yandığı bildirilirken, havaalanındaki tüm uçuşların da iptal edildiği duyuruldu. Yangının otoparkın zemin katında başladıktan sonra 1. kata doğru yayıldığı belirtildi. Havaalanındaki tüm oteller boşaltılırken, otoparkın bir kısmının çöktüğü açıklandı. İtfaiye şefinin açıklamasına göre otoparkın tamamının çökme ihtimali bulunuyor.
Hava trafiğinin ise yangın söndürme çalışmalarının kolaylaştırılması için durdurulduğu öğrenildi. Polis, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini bildirdi.
(İHA)

Norveç, Güncel

Kaynak: İHA

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