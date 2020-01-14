Norveç'te öldürülen gurbetçi genç Antalya'da toprağa verilecek

Norveç 'in Oslo şehrinde silahlı saldırı sonucu öldürülen 21 yaşındaki Halil Kara, Antalya 'da defnedilecek.

Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu Başkanı Mustafa Kuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öldürülen gencin yeğeni olduğunu söyledi.

Kara'nin Oslo'da engelli öğretmenliği yaptığını belirten Kuş, "Kız kardeşim ve eşinden aldığım bilgiye göre Halil ve arkadaşı cuma akşamı iş çıkışında gittikleri restorandan çıktıklarında otoparkta ırkçı bir saldırıya uğramış. Halil silahla vurulmuş, arkadaşı ise bıçakla yaralanmış." dedi.

Kuş, saldırıda yeğeninin olay yerinde hayatını kaybettiğini, arkadaşının ise ağır yaralandığını aktardı.

Yeğeninin Norveç'te doğum büyüdüğünü anlatan Kuş, "Kız kardeşim Norveç'e yerleşeli 27 yıl oldu. Maalesef böyle üzücü bir olayla karşılaştık. Yurt dışındaki bu ve buna benzer olayları şiddetle kınıyoruz. Yurt dışında bu tür ırkçı saldırıların olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kuş, cenazenin otopsi işlemlerinin ardından perşembe ya da cuma günü Serik ilçesine getirilerek toprağa verileceğini kaydetti.