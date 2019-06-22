22.06.2019 10:28
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Son dakika! Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten Roger Carlsen, Bingöl'de tutuklandı

Son dakika! Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Norveç'te terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Roger Carlsen, tutuklandı.

Bingöl ' de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Norveç 'te terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Roger Carlsen, tutuklandı.

MİT VE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN OPERASYONUYLA YAKALANDI

MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Norveç 'te PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Norveç vatandaşı Roger Carlsen'in Bingöl 'de olduğu bilgisi edindi. Yapılan incelemelerin ardından Carlsen'in Solhan ilçesinde bir adreste olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

19 Haziran günü harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda Roger Carlsen'i gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Carlsen, dün sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

Son dakika! Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten Roger Carlsen, Bingöl'de tutuklandı
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü , PKK , Norveç , Bingöl , 3. Sayfa , Güncel

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