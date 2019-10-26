Norveç'te PKK yandaşları, içinde bebek olan Türk ailenin otomobiline saldırdı

Terör örgütü yandaşları Avrupa'da terör estirmeye devam ediyor. Almanya'da THY gişelerini işgal eden terör örgütü yandaşları, bu kez de Norveç'te ortaya çıktı. Norveç'in Başkenti Oslo'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan Türk ailenin aracı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında araçta bulunan çocuk gözyaşlarına boğulurken, araçta maddi hasar oluştu.

Olay, başkent Oslo'da meydana geldi. Ellerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları bulunan grup, yoldan geçen ve içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. Norveç polisinin gözleri önünde gerçekleşen olayda, otomobilin camları çatladı. Otomobilin içinden çekilen görüntülerde, çocuğun ağladığı görüldü.

Saldırıda araçta hasar meydana gelirken polis iki terör yandaşını gözaltına aldığını duyurdu.

POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANDI

Polis, PYD/PKK yandaşlarını olay yerinden dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı.

Oslo Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, yol kenarına park etmiş araçlara saldırı olduğu ve polisin güvenlik önlemleri alarak saldırıyı büyümeden önlediği belirtildi. Açıklamada iki kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

SALDIRIYA UĞRAYAN TÜRK'TEN AÇIKLAMA

Aracına saldırılan Tuğba Kökyer, sosyal medya hesabından, ''PKK'lılar tarafından neredeyse arabamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darp ettiler' yorumunda bulundu.

TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAYA KARAR VEREN ŞİRKETİN BİNASINI İŞGAL ETTİLER

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Volkswagen'in Wolfsburg kentinde bulunan binasını işgal etti.

Terör örgütü destekçilerinin protesto ve eylemlerine ses çıkarmayan Almanya'da büyük bir skandal daha yaşandı. PKK destekçileri bu kez, Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Alman otomotiv markası Volkswagen'in Wolfsburg kentinde bulunan binasını işgal etti.

THY KONTUARLARINI DA İŞGAL ETTİLER

Öte yandan, Almanya Frankfurt Havalimanı'nda terör örgütü YPG/PKK yandaşları THY kontuarlarını işgal etti. Terör yandaşları Türk vatandaşlarına hakaret edip saldırırken, Alman polisi bu duruma seyirci kalmakla yetindi.

Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, terör yandaşlarının saldırılarına tepki gösterdi.

Havaalanı polisinin tavrını da eleştiren Ceyhun, "PKK ve SDG terör örgütleri mensupları, Frankfurt Havalimanı'nda THY online işlem gişelerini bastı. Polis sadece seyrediyor. Terör propagandası ne zamandır serbest?" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DA DA ÇİRKİN SALDIRI

Terör örgütü PKK yandaşları Pisa Havalimanı'nda Türkiye'ye dönmeye hazırlanan vatandaşlarımıza saldırdı. THY standını kapatan terörist destekçilerine polis ve havalimanı idaresi müdahalede bulunmadı.

Bir Türk vatandaşı, Pisa Havalimanı'nda yaşanan saldırıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği'ni etiketleyen vatandaş, "Çocuğum olmasına rağmen üzerimize yürüdüler. Ülkemize hakaret ediyorlar ve uçuşumuzu engelliyorlar. Bakanlığımız lütfen müdahale etsin." ifadelerini kullandı.