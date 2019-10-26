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Norveç'te pkk yandaşları, içinde türk bayrağı olan otomobile saldırdı

Norveç'te PKK yandaşları, içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdıİskender GÜNGÖR Norveç (DHA)- Norveç'te terör örgütü PKK yandaşları, düzenledikleri yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı.

26.10.2019 19:34
Norveç'te PKK yandaşları, içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı
İskender GÜNGÖR Norveç (DHA)- Norveç'te terör örgütü PKK yandaşları, düzenledikleri yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. 1 çocuğun da içinde bulunduğu otomobil saldırıda zarar görürken, olay anı kameralar tarafından görüntülendi.
Olay, başkent Oslo'da meydana geldi. Ellerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları bulunan grup, yoldan geçen ve içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. Norveç polisinin gözleri önünde gerçekleşen olayda, otomobilin camları çatladı. Otomobilin içinden çekilen görüntülerde, çocuğun ağladığı görüldü.
Norveç'te pkk yandaşları, içinde türk bayrağı olan otomobile saldırdı

Norveç, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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