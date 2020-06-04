Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te yaklaşık 610 metre karelik bir alanda toprak kayması meydana geldi.

04.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:02
Norveç'te toprak kayması kamerada
Norveç, (DHA)- Norveç'te yaklaşık 610 metre karelik bir alanda toprak kayması meydana geldi. Deniz kenarında meydana gelen toprak kaymasında evlerin toprağın altına gömüldüğü anlar kameralara yansıdı.
Norveç'in Alta bölgesinde bir sahil kasabasında dün toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 610 metrekarelik alanı kapsayan toprak kaymasında, bölgede bulunan 8 ev toprağın altına gömüldü. Yerel medya, toprak kaymasından önce bölgede yaşayanların tahliye edildiğini; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Toprağın suya gömüldüğü ve evleri yuttuğu anlar ise bölgede yaşayan kişiler tarafından amatör kameralara anbean kaydedildi. Norveç’te toprak kayması kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Norveç, DHA, Güncel, Haber

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