Norveç'te yurt dışından dönen Kral ve Kraliçe'ye koronavirüs karantinası
Norveç Kralı 5'inci Harald ve eşi Kraliçe Sonja, Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Söreide, Ticaret ve Endüstri Bakanı Iselin Nybö yurt dışından döndükleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kendilerini karantinaya aldı.
12.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:54
Norveç Kralı 5'inci Harald ve eşi Kraliçe Sonja, Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Söreide, Ticaret ve Endüstri Bakanı Iselin Nybö yurt dışından döndükleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kendilerini karantinaya aldı.
Norveç devlet radyo ve televizyon kurumu NRK'nin haberinde, Norveç Sağlık İdaresinin 27 Şubat'tan sonra İskandinavya dışına seyahat edenlerin karantinaya alınması yönündeki kararı anımsatıldı.
Haberde, 2-4 Mart'ta Ürdün'e resmi ziyarette bulunan Kral 5'inci Harald ve eşi Kraliçe Sonja, Dışişleri Bakanı Söreide ile Ticaret ve Endüstri Bakanı Nybö'nün kendilerini 14 günlük karantinaya aldıkları bildirildi.
Öte yandan Norveç Kraliyet Ailesi, gün içerisinde yayımladığı basın bildirisinde, yetkililerin uyarılarının dikkate alındığını ve Paskalya Bayramı'na kadar tüm resmi programlarının iptal edildiğini duyurdu.
Norveç devlet radyo ve televizyon kurumu NRK'nin haberinde, Norveç Sağlık İdaresinin 27 Şubat'tan sonra İskandinavya dışına seyahat edenlerin karantinaya alınması yönündeki kararı anımsatıldı.
Haberde, 2-4 Mart'ta Ürdün'e resmi ziyarette bulunan Kral 5'inci Harald ve eşi Kraliçe Sonja, Dışişleri Bakanı Söreide ile Ticaret ve Endüstri Bakanı Nybö'nün kendilerini 14 günlük karantinaya aldıkları bildirildi.
Öte yandan Norveç Kraliyet Ailesi, gün içerisinde yayımladığı basın bildirisinde, yetkililerin uyarılarının dikkate alındığını ve Paskalya Bayramı'na kadar tüm resmi programlarının iptal edildiğini duyurdu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi