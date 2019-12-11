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Norveçli firma için Yalova'da inşa edilen gemi denize indirildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Norveç merkezli Nordlaks firması için inşa edilen canlı balık taşıma gemisi denize indirildi.

11.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:22Norveçli firma için Yalova'da inşa edilen gemi denize indirildi
'nın Altınova ilçesinde, merkezli Nordlaks firması için inşa edilen canlı balık taşıma gemisi denize indirildi.
Tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Tersan Tersanesi'nde yapımı tamamlanan 84,25 metre uzunluk ve 19 metre genişliğe sahip "Bjorg Pauline" adlı gemi için tören düzenlendi.
Törende konuşan Tersan Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, Nordlaks firmasıyla iki gemi yapımı için anlaştıklarını söyledi.
Bunlardan ilkini teslim etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Gazioğlu, "Bu gemi, tersanemiz ve ülkemiz için çok önemli çünkü yeni nesil off-shore kültür balıkçılığı sektöründe hizmet veren, en son teknolojilerle donatılmış öncü gemilerin ilki olacak. Bu canlı balık taşıma gemisi, Nordlaks ile aynı zamanda Norveç ile olan güçlü ve geleceğe taşınacağına inandığımız partnerliğimizi de temsil ediyor." dedi.
Gemide iki adet, 2 bin metreküp kapasiteli balık taşıma tankının bulunduğunu aktaran Gazioğlu, LNG hibrit konsepti ile doğal gazdan elektrik üretilerek geminin pervane ve güç sistemlerinin çalıştırıldığını dile getirdi.
Gazioğlu, gelecek yıl ilkbaharda teslim etmeyi planladıkları ikinci gemide ise ayıklama, oksijen ve hidrojen peroksit sistemleri ile ozon jeneratörü çalışmalarının yapılacağını anlattı.
Nordlaks yetkilisi Inge Berg de tersanenin tüm çalışanlarına teşekkür etti.
Yalova Valisi Muammer Erol ve diğer protokol üyelerinin kurdele kesiminin ardından geminin suya indirme işlemi tamamlandı.

Norveç, Yalova, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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