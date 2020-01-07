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Norveçli Linn Müslümanlığı seçti

Tekirdağ'da yaşayan Norveç asıllı Linn Stordahl Macit, Müslüman oldu.

07.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:04 Norveçli Linn Müslümanlığı seçti
'da yaşayan asıllı Linn Stordahl Macit, Müslüman oldu.
İl Müftülüğünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Macit, İslam dinini araştırarak Müslüman olmak istediğini belirten bir dilekçe ile müftülüğe müracaat etti.
İl Müftüsü İsmail İpek öncülüğünde Kelime-i Şehadet getiren Macit, Müslüman oldu.
Müslümanlığı seçen ve "Leyla" adını alan Macit için ihtida töreni düzenlendi.
Müftü İpek, Leyla'ya İslam dini hakkında bilgi vererek, bir Müslüman'ın yapması gerekenleri anlattı.
Leyla'ya Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı anlatan kitaplar hediye edildi.

Tekirdağ, Norveç, Güncel

Kaynak: AA

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