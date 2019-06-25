25.06.2019 19:17
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Norveçli turist feci şekilde can verdi

Norveçli turist feci şekilde can verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 8. katından kendisini boşluğa bıraktığı iddia edilen Norveçli turist feci şekilde can verdi.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 8. katından kendisini boşluğa bıraktığı iddia edilen Norveçli turist feci şekilde can verdi.

Olay, gece saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Norveç uyruklu Kristiansen Espen, 8'inci kattan kendini boşluğa bıraktı. Sert zemine düşen Espen'i gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Norveçli turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Espen'in cesedi savcılık incelenmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Mahmutlar , Antalya , Alanya , turist , 3. Sayfa

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