Norveçli voleybolcunun köpeğiyle antrenmanı hayran bıraktı
Korona virüs salgını nedeniyle maçlara katılamayan Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, köpeği ile antrenman yaptı.
06.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:10
Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, korona virüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evindeki mini voleybol sahasında sürdürüyor. Berntsen'e antrenmanında köpeği "Kiara" eşlik ediyor. Berntsen, takım arkadaşı Kiara ve diğer takımdaki 2 kişi ile voleybol oynarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Videoda Berntsen ve Kiara'nın maç sırasında birbirlerine pas attığı görülüyor. Voleybolculara taş çıkaran sevimli köpeğin yeteneği izleyenleri hayran bıraktı. - OSLO
Kaynak: İHA