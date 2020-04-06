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Norveçli voleybolcunun köpeğiyle antrenmanı hayran bıraktı

Korona virüs salgını nedeniyle maçlara katılamayan Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, köpeği ile antrenman yaptı.

06.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:10
Norveçli voleybolcunun köpeğiyle antrenmanı hayran bıraktı
Korona virüs salgını nedeniyle maçlara katılamayan Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, köpeği ile antrenman yaptı. Sevimli köpeğin voleybol yeteneği izleyenleri hayran bıraktı.

Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, korona virüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evindeki mini voleybol sahasında sürdürüyor. Berntsen'e antrenmanında köpeği "Kiara" eşlik ediyor. Berntsen, takım arkadaşı Kiara ve diğer takımdaki 2 kişi ile voleybol oynarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Videoda Berntsen ve Kiara'nın maç sırasında birbirlerine pas attığı görülüyor. Voleybolculara taş çıkaran sevimli köpeğin yeteneği izleyenleri hayran bıraktı. - OSLO

Kaynak: İHA

Etiketler: voleybol, Spor
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Haberler ›› Spor ››Norveçli voleybolcunun köpeğiyle antrenmanı hayran bıraktı - Spor
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