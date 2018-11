Norveçlilerden Göcek'e İlgi

22 Kasım 2018 Perşembe 12:24



22 Kasım 2018 Perşembe 12:24

OSMAN AKÇA - Dünya Engelliler Birliği (WDU) Turizm Komisyon Üyesi ve Norveç 'te sağlık turizmi yapan bir şirketin Türkiye Sorumlusu Oya Demirel, Göcek 'in Norveçli turistleri ağırlayacağını bildirdi.Dünya Engelliler Vakfı (DEV) ve Dünya Engelliler Birliği'nin (WDU) hazırladığı "Accessible Tourism (Erişilebilir Turizm) Projesi" toplantısına katılmak için Muğla 'ya gelen Oya Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Norveç'in yaşlı nüfusuna Göcek'in için ideal bir yaşam ortamı sunduğunu söyledi.Norveç'te 15 yıldır devlete bağlı çalışan bir şirketin Türkiye sorumlusu olarak görev yaptığını belirten Demirel, "Norveç'in yüzde 70'i yaşlı nüfus. Özellikle İspanya Yunanistan ve Macaristan 'a yılda aşağı yukarı 500 bin kişi gönderiyoruz. Tüm bunlar bizim sorumluluğumuz içerisinde. 10 yıldır da Türkiye'ye Norveç devletinin bakmakla yükümlü olduğu 60-70 yaş gruplarını getiriyoruz. Türkiye'de 6-7 ay kalıyorlar." dedi.Demirel, Göcek'in bir liman kenti olan Oslo'ya çok benzediğine de dikkati çekti.Göcek'e ilk gelecek misafirlerin Oslolu olduğunu aktaran Demirel, "Bu kış inşallah 50-60 aileyi getirmeyi düşünüyoruz. Organize ediyoruz. Burada 8 ay kalmalarını sağlayacağız. Buradaki arkadaşlarımız önayak oldular. Göcek, bir yaşlının gelip rahatlıkla çarşıya çıkabileceği, alışveriş yapabileceği, her yerin elinin altında olan bir yer." diye konuştu.Demirel, 87 ülke ve 6 kıtada 36 milyon kayıtlı engelli üyesi bulunan Birleşmiş Milletlere akredite edilen Dünya Engelliler Birliğinin de üyesi olduğunu hatırlattı.Kurum ile ile birlikte çalıştıklarını dile getiren Demirel, şunları kaydetti:"Sadece Göcek değil, Göcek'in dışında bu bölgeleri de Birleşmiş Milletlerde tanıtıyoruz. Dalaman Belediye Başkanımız New York 'ta yapılan bir toplantımıza katıldı. Orada 194 ülkeye bu bölgeyi anlattı. Bu bölgede biz Birleşmiş Milletlerin kriterlerine uygun çalışmalar yaparsak bu bölge öncü olacak. Biz 36 milyon kayıtlı engelliden getirebildiğimizi, buna uygun kriterler tamamlandığında getireceğiz. Burada yaşamalarını sağlayacağız. Norveç'in diğer bir şeklini tüm bölgede uygulamayı düşünüyoruz. İlk etapta Göcek'i düşünüyoruz."- "Türkiye'de sağlık turizminde çok güzel gelişmeler oldu"Demirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın sağlık projelerine yıllar önce destek verdiğini, bununla ilgili tüm engellerin aşılacağını söylediğini belirtti.Demirel, "Türkiye'de sağlık turizminde çok güzel gelişmeler oldu. Norveç'te ancak yazın bu havayı yaşayabilirsiniz. Dünyanın birçok yerine örnek olabilecek bir bölge burası." dedi."Engelsiz ülkeler"Norveçlilerin yıllardır İspanya'ya gittiğini vurgulayan Demirel, şöyle devam etti:"(İspanya'da ne var?) diyeceksiniz. Güneş var, deniz var ama bizdeki sıcaklık İspanya'da, İtalya'da ve Yunanistan'da yok. Bizdeki samimiyet, bağlılık, gelen insanlara gösterdiğimiz hürmet, sevgi, sıcakkanlılık oralarda yok. Ama engelsiz ülkeler. Yani gittiğiniz zaman bir engelle karşılaşmıyorsunuz. 'Bir kaldırım, banka, alışveriş merkezi bana uygun.' diye gidiyorlar oralara. Amacım bu kitleyi ülkeme getirmek."Demirel, Göcek için Dalaman Havalimanı'nın büyük bir avantaj olduğuna dikkati çekerek, "Göcek bölgesi engelsiz. Çarşıya çıktığınız zaman herhangi bir engel yok. Çok rahat bir engelli, bir yaşlı Göcek'te dolaşabilir. Her açıdan çok güzel burası. Projeler tamamlandığı anda inşallah burası Türkiye'nin Oslo'su olacak." ifadesini kullandı.- "Sözleşme imzaladık"Turizmci Metin Parça da Göcek'in dünyanın bir numaralı doğal koylarından birisine sahip olduğunu ifade etti.Göcek'in sağlık açısından oksijeni bol, havalimanına 20 dakika mesafede yer aldığını belirten Parça, şunları söyledi:"İki katlı butik otellere sahip. Bir ucundan diğeri 2,5 kilometre yürüme mesafesinde. Kaliteli alışveriş merkezleri var. Göcek ayrıca erişilebilir turizm şehri. İnsanlar otellerinden çarşıya, sahile yürüme mesafesinde rahatlıkla ulaşabiliyor. Oya HanımIla birlikte Norveç'ten bu kış 26 aile yaklaşık 56 kişilik bir grubu misafir edeceğiz. Bunlar iki haftalık değişmelerle ya da 28 günlük turla Göcek'e gelecekler. Bununla ilgili sözleşme yaptık."