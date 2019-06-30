30.06.2019 17:04
Haberler » Spor » Haber

Norwich, Aston Villa ve Sheffield United, Emre Mor'u istiyor

İngiltere Premier Lige yeni takımlarından Norwich, Aston Villa ve Sheffield United, Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u transfer etmek istiyor.

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo 'da forma giyen A Milli oyuncumuz Emre Mor 'un geleceği belirsizliğini korurken sürpriz bir transfer iddiası geldi. Celta Vigo 'nun disiplinsiz davranışları nedeniyle elden çıkarmak istediği 21 yaşındaki futbolcuya, İngilizler talip oldu

EMRE MOR İÇİN BÜYÜK YARIŞ

The Sun 'da yer alan habere göre, İngiltere 'de Emre Mor transferi için bir yarış başladı. Premier Lig'in yeni takımlarından, Norwich, Aston Villa ve Sheffield United, Emre Mor 'un transferi için devreye girdi.

CELTA VİGO'DA SADECE 1 GOL ATTI

13 milyon euro bedelle alınan ve Celta Vigo tarihinin en pahalı ikinci transferi olan Emre Mor, yeni sezon planlamasında yer almazken; İspanyol ekibi oyuncusunu yüksel bir bedelle satmaya çalışıp minimum zarar etmenin yollarını arıyor. Celta Vigo'da 39 maça çıkan Emre Mor, 1 gol atarken, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

(Sporx)

Norwich, Aston Villa ve Sheffield United, Emre Mor'u istiyor
Celta Vigo , Aston Villa , Emre Mor , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:28 93. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli at kazandı.
17:23 Denizlispor'da eski başkan Ali İpek için tören düzenlendi
17:23 93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance isimli safkan kazandı!
17:23 At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini...
17:22 İsviçreli milli futbolcu Florijana Ismaili Como Gölü'nde kayboldu
17:22 flaş!
17:20 Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası