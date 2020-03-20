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Nosab Başkani Gülmez'den sanayi üretimi değerlendirmesi

BURSA - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı Aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksine dair görüşlerini aktardı.

20.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:39
Nosab Başkani Gülmez'den sanayi üretimi değerlendirmesi

"YAVAŞLAMA DÖNGÜSÜNDEN ÇIKIŞ HIZLANACAK"

'Sanayi bir ülkenin üretim hacminin en önemli yapıtaşıdır' diyen Gülmez, ilgili kurumların üreticiye sağlayacağı yatırım teşvikleriyle, yavaşlama döngüsünden çıkışın hızlanacağını ifade etti.

NOSAB Başkanı Gülmez şunları söyledi:

"Sanayi bir ülkenin üretim hacminin en önemli yapıtaşıdır, bu sebeple kalkınmada yüklenici olan unsurların başında gelmektedir. Sanayi sektörleri açısından baktığımızda, özellikle iç piyasaya çalışan üretici için zor bir yılı geride bıraktık. Ancak 2019 yılının son aylarında görülen artış ülke ekonomimiz açısından umut verici bir gelişmedir. Bu artışın kısa zamanda piyasalara da olumlu yönde etki etmesini temenni ediyorum. 2019 yılı sonunda da belirttiğim gibi, 2020 yılında ekonomi ve piyasaların toparlanma sürecine girmesini diliyor, ekonomik göstergelerin olumlu seyretmesini umuyorum.

İlgili kurumların üreticiye sağlayacağı yatırım teşvikleriyle, yavaşlama döngüsünden çıkışın hızlanacağı görüşündeyim. Teknolojik altyapının desteklenmesi, üretim süreçlerinin ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi, ülkemizi dünya pazarında tercih edilir ülke durumuna getirecektir."

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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