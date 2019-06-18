Nosab'dan sosyal sorumluluk projesi: ben okudum sen de oku

Proje kapsamında, Bursa'da yaşayan çocukların okuduğu kitaplar Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki köy okullarına gönderilecek.

Proje kapsamında toplanan kitapların bir kısmı Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan Toprakseven İlkokulu'na karne hediyesi olarak gönderildi.

Projeden memnuniyetini dile getiren NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras "Çocukların masumiyeti ve iyi niyeti biz büyüklere örnek olmalı. Bu projeyle amacımız, Bursa'da yaşayan çocuklarla Vanlı çocukları kalben buluşturmak; paylaşma duygusunu küçük yaşta onlara benimsetmek. Kitap burada temsilidir, asıl olan sevgidir ve dayanışmadır" dedi.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez de dayanışmanın önemine değinerek "Bursalı çocuklar hiç tanımadığı arkadaşlarının hayatına dokunuyor, onlarla yardımlaşıyor. Böylece yardımlaşmayı, dayanışmayı öğreniyorlar. Hiç tanımadıkları arkadaşlarını sevmeyi öğreniyorlar. Böyle güzelliklere ihtiyacımız var, sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

NOSAB "Ben Okudum Sen de Oku" projesi kapsamında bağışlanan kitapları önümüzdeki günlerde de okullara göndermeye devam edecek.