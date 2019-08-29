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Nostalji Vapuru, İzmir Körfezi'nde sefere çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Nostalji Vapuru" adı verilen program kapsamında, Bergama Vapuru'yla 31 Ağustos'tan itibaren her cuma ve cumartesi akşamı Körfez turu düzenleyecek.

29.08.2019 12:18 Nostalji Vapuru, İzmir Körfezi'nde sefere çıkıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Nostalji Vapuru" adı verilen program kapsamında, Bergama Vapuru'yla 31 Ağustos'tan itibaren her cuma ve cumartesi akşamı Körfez turu düzenleyecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bergama Vapuru'yla İzmir Körfezi'nde turlar yeniden başlayacak. Yaklaşık 2 saat sürecek seyahatte, müzik dinletileri eşliğinde Körfez turu yapılacak.
Üçkuyular İskelesi'nden 20.00'de hareket edecek vapurun, özel seferi yine Üçkuyular'da son bulacak. Seferler cuma ve cumartesi akşamları 20.00'da başlayacak ve her hafta başka bir sanatçı, canlı müzik performansı sunacak. Vapurda yiyecek ve içecek satışı da olacak.
En fazla 300 yolcuyla sınırlı tutulacak turlar için bilet satışı, Konak, Bostanlı ve Üçkuyular iskelelerinden 09.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.
Gemide yer kalması durumunda Üçkuyular İskelesi'nde seferden bir saat önce de, bilet satışı gerçekleştirilecek. İki saatlik Körfez turu bileti, kişi başı 25 lira olacak. Bergama Vapuru'na yolcu alımına saat 19.30'da başlanacak.
Vapurun ilk seferinde, sanatçı Hamdi Akatay ve Dokuz Sekizlik Jazz Project sahne alacak.

Bergama, Körfez, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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