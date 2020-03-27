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"Nostaljik Tramvay" projesinin ihalesi ertelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince 14 Nisan'da yapılacağı açıklanan "Nostaljik Tramvay" projesi ihalesinin ertelendiği bildirildi.

27.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:08
Sakarya Büyükşehir Belediyesince 14 Nisan'da yapılacağı açıklanan "Nostaljik Tramvay" projesi ihalesinin ertelendiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, ihalenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, şehir merkezinde gerçekleştirilecek çalışmaların bir sıkıntı oluşturmaması, sürecin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için ihalenin ertelenmesine karar verildiği bilgisi paylaşıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Güncel

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