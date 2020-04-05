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NOSTALJİK TRAMVAY 'SON' SEFERLERİNİ YAPIYOR

Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, Kadıköy-Moda Tramvay, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferleri bugün 21.00'da geçici olarak durdurulacak.

05.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:06
Taksim Tünel Nostaljik Tramvay, Kadıköy- Moda Tramvay, Taksim- Kabataş Füniküler Hattı seferleri bugün 21.00'da geçici olarak durdurulacak.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kalın' çağrılarına uyan İstanbullular nedeniyle meydanlar boş kalmaya devam ediyor. İstanbul'un en kalabalık meydanlarından Taksim Meydanı sessizliğe büründü.
Dünyası ve Türkiye'yi etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililer, vatandaşlara evlerde kalmaları yönünde çağrılarını sürdürüyor. Yapılan bu çağrıları dikkate alan İstanbullular zorunlu olmadıkça evlerinde kalıyor. Vatandaşların evlerinde kalmasıyla günün her saatinde dolu olan İstanbul'un meydanları da boş kaldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de koronavirüs salgını nedeniyle en sakin zamanlarını geçirdiği gözlendi.
İSTİKLAL CADDESİ VE MODA'DA HİZMET VEREN NOSTALJİK TRAMVAY SEFERLERİNE ARA VERİYOR
İstiklal Caddesi'nde hizmet veren tarihi nostaljik tramvayın da bütün yalnızlığıyla yolcusuz seferlerine devam ettiği görüldü. Normal günlerde binmek için vatandaşların sıra beklediği İstiklal Caddesi ve Moda'da hizmet veren nostaljik tramvayların da bugün saat 21.00'de seferlerini durduracağı açıklandı. Bunun yanı sıra Kabataş - Taksim Füniküler hattında da geçici olarak seferlere ara vereceği öğrenildi. NOSTALJİK TRAMVAY ’SON’ SEFERLERİNİ YAPIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Kabataş, Taksim, Moda, Güncel

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NOSTALJİK TRAMVAY 'SON' SEFERLERİNİ YAPIYOR
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