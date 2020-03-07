Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde veteriner hekim Meryem Ş. (28), klinikte kimsenin olmadığı sırada, "Hayatımı sonlandırmaya karar verdim" yazılı not bırakıp intihar etti.

Yenice Mahallesi'nde klinikte çalışan veteriner hekim Meryem Ş., iş yerinin odunluğunda kendini astı. Meryem Ş.'nin ortağı Tolga Altınöz, bugün saat 11.00 sıralarında kliniğe döndüğünde, Meryem Ş.'yi tavana asılı halde buldu.

"ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİL"

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meryem Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Meryem Ş.'nin intiharından önce "Ölümümden kimse sorumlu değildir. Hayatımı sonlandırmaya kendim karar verdim" yazılı not bıraktığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.