Nota vermek ne demek? Diplomatik nota nedir?

Türk Milli Takımı, İzlanda Kaflavik Havalimanı'nda saatlerce bekletildi ve üstelik takım kaptanı Emre Belözoğlu'na da tuvalet fırçası uzatıldı. Yapılanlara tepki olarak Türkiye, İzlanda'ya nota verdi. Nota vermek ne anlama gelir? Diplomatik nota nedir?

NOTA NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

Türk Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Milli Takımına yapılan olumsuz muamele sonrası Norveç aracılığı ile İzlanda'ya nota verdi. Olayla ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacak. Yaşananlar nedeniyle 'nota vermek' kavramı tekrar gündeme geldi. Diplomatik nota, dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, iş birliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara denir. Nota vermenin iki yolu vardır:

Sözlü Nota (Note Verbale): Üçüncü şahıstan üçüncü şahsa yazılan ve imza bulunmayan nota türüdür. Bu notalarda yalnızca paraf bulunur. Bilgi istemek üzere bir büyükelçilikten bulunduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığına yazılan notalar, devletin belli konularda bilgi vermek için gönderdiği uyarı yazısı ve bir ülke tarafından kabul edilen büyükelçi için verilen agreman note verbale biçiminde kaleme alınır.

Yazılı Nota (Note Signee): Birinci şahıstan birinci şahsa gönderilen ve gönderen tarafından imzalanan nota türüdür. Bir büyükelçiye atandığı ülkenin devlet başkanına sunulmak üzere verilen güven mektubu, nota değişimi yoluyla yapılan anlaşmalar ve taraflardan birinin bir konu üzerindeki nihai pozisyonunu ortaya koyan ültimatom niteliğindeki notalar note signee biçiminde yazılır.