Noter çalışma saati 2020 - Nöbetçi noter sorgulama, Noter vekaletname ücreti

Noter ne iş yapar? Genellikle asliye ve sulh mahkemelerinin bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren noterlikler, sabah 9.00'da açılış yaparlar ve 17.00'de günü tamamlarlar. Yaptıkları iş ve işlemlerle çeşitli belge ve işlemlere geçerlilik kazandırırlar. Noter hakkında detaylı bilgiyi derledik.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler, sabah 9.00'da açılış yaparlar ve 12.30 ile 13.30 arasında da öğle arasına girerler. Kapanış saatleri ise 17.00'de olur. Öğle arasına giriş saatı iş yoğunluğuna göre değişebilir.

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NOTERLER MEMUR MU?

Devlet memuru olarak bilinen noterler, Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve stajını tamamlamış olarak noter olur belgesini almış olmak zorundadır. Her ne kadar kamu hizmeti olsa da noterlik bir memuriyet değildir.

NOTER VEKALETNAME ÜCRETİ

Noterlikler yaptıkları her iş için faklı ücret alırlar. Vekalet işlemleri için de çeşitli ücretler söz konusudur. İşte vekaletname ücretleri:

* Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti 150,00 TL

* Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 150,00 TL

* Noterden Genel Vekalet Ücreti 550,00 – 1.000,00 TL

* Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 170,00 TL

NOTER NEDİR?

Bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak amacıyla hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

NOTER NE İŞ YAPAR?

Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler,

• Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar,

• Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar,

• Alım-satım sözleşmesi yapar,

• Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen evrağın üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar,

• Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderir,

• Kanunen tescili gereken işlemleri tescil eder.