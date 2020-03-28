Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Noterler virüs nedeniyle nöbetleşe çalışınca, vatandaş saatlerce işlem sırası bekliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın Efeler'de nöbetçi noter uygulaması nedeniyle noter önlerindeki sıra kuyruğu uzadı.

28.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:12
Noterler virüs nedeniyle nöbetleşe çalışınca, vatandaş saatlerce işlem sırası bekliyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın Efeler 'de nöbetçi noter uygulaması nedeniyle noter önlerindeki sıra kuyruğu uzadı. Bir işlem için saatlerce sırada beklemek zorunda kalan vatandaşlar uygulanan sistem nedeniyle daha fazla sokakta durmak zorunda kaldıklarını belirterek hafta içi noterlerin çalışmasını hafta sonu nöbetçi noter uygulamasının devam etmesini istediler.

Virüse rağmen bir şekilde hayatın devam ettiğini belirten vatandaşlardan Barış Öztürk, "Gafta sonları yapılan işlemler için nöbetçi noter uygulaması vardı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle bu defa Ayın Efeler'de hafta içi nöbetçi noter uygulaması başlatılmış. Eskiden 10 dakikada hallolan işlemler oluşan yoğunluk nedeniyle saatlerce bitmiyor. İki saattir sıradayım halen sıra gelmedi. Biz de sağlık için dışarda daha az kalmak istiyoruz ama, işlemler uzadığı için eve gidemiyoruz" dedi.

Özellikle araç alım satım ve plaka işlemleri olan kişilerin noterlerdeki yoğunluk nedeniyle iş ve işlemlerinin tamamlanması için noterde uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Alınan tüm tedbirler sağlık için. Ancak uzun süre sırada bekleyip dışarda kalmak da vatandaşın sağlığı için sıkıntılı bir durum. Bu nedenle yoğunluğun önleneceği şekilde tedbir alınmasını istiyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Efeler, Aydın, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Noterler virüs nedeniyle nöbetleşe çalışınca, vatandaş saatlerce işlem sırası bekliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
İtalya’da durum iyice kontrolden çıktı! 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da durum iyice kontrolden çıktı! 46 doktor hayatını kaybetti
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Haberler
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

13:03: 'Virüsün anne karnındaki bebeğe geçmeme ihtimali yüksek, fakat geçebilir' - Haber 13:02: Emniyet Müdürü uyardı; "Her yerde ve herkese anlatacağız" - Haber 13:01: Azerbaycan, koronavirüs ile mücedelenin birinci ayında "yeni hayata" alışmaya çalışıyor - Haber 13:00: Korona virüs nedeniyle boş kalan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi - Haber 13:00: İran'da korona virüs bilançosu: 2 bin 517 ölü, 35 bin 408 vaka - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber