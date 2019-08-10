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Noterlerde yeni uygulama

ADALET Bakanlığı, ticari hayata kolaylık getirmesi için uygulamaya koyduğu'Nöbetçi noterlik' uygulamasının ardından, Türkiye'deki tüm noterleri dijital olarak birbirine bağlayacak uygulamayı da hayata soktu.

10.08.2019 13:20 Noterlerde yeni uygulama
ADALET Bakanlığı, ticari hayata kolaylık getirmesi için uygulamaya koyduğu'Nöbetçi noterlik' uygulamasının ardından, Türkiye'deki tüm noterleri dijital olarak birbirine bağlayacak uygulamayı da hayata soktu.
Uygulamayla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanarak, bir noterde yapılan işlemin saniyeler içinde başka bir şubede görülme imkanının sağlanacağı belirtildi. Bu sayede Türkiye'nin herhangi bir yerindeki noterde yapılan bir işlemin aynı anda başka bir şehirde alınabileceği belirtilerek, belgelerin postada kaybolma, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntıların ortadan kaldırılarak, zamandan tasarruf edileceği vurgulandı. Bakanlık daha önce yapılan düzenleme ile de yurtdışında konsolosluklarda düzenlenmiş evrakın Türkiye'deki herhangi bir noterlikten örnek alınmasına imkan verildiği bilgisini de tekrarladı.



Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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