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"Notre Dame'ın Kamburu" müzikali Bursa'da sahnelendi

Victor Hugo'nun kaleme aldığı "Notre Dame'ın Kamburu", Bursa'da müzikal olarak sahnelendi.

13.02.2020 02:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 02:28
Victor Hugo'nun kaleme aldığı "Notre Dame'ın Kamburu", 'da müzikal olarak sahnelendi.
Tayyare Kültür Merkezi'nde sahneye konan müzikali Vural yönetti.
Oyunda Vural Bingöl, Erhan Yaman ve Seymur Ilham gibi oyuncuların yanı sıra Kamala Mustafayeva, Andrea Primavera gibi yabancı oyuncular da sahne aldı.
Müzikalde çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın dini lideri Claude Frollo'nun ve krala bağlı komutan Phoebus'un aynı semtte yaşayan çingene kızı Esmeralda'ya olan aşkları, ikilemleri, tepkileri, romantik yaklaşımları anlatıldı.
Gösterinin sonunda seyircileri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.

Victor Hugo, Bingöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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