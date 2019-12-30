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'Notre Dame'ın Kamburu Müzikali' izleyicisiyle buluşacak

Victor Hugo'nun ölümsüz eseri 'Notre Dame'in Kamburu Müzikali', 3 Ocak Cuma günü saat 20.30'da Trump Sahne'de izleyicisiyle buluşacak.

30.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:26 'Notre Dame'ın Kamburu Müzikali' izleyicisiyle buluşacak

Victor Hugo'nun ölümsüz eseri 'Notre Dame'in Kamburu Müzikali', 3 Ocak Cuma günü saat 20.30'da Trump Sahne'de izleyicisiyle buluşacak.

Vural Bingöl ile Erhan Yaman'ın sahneye koyduğu oyunun yönetmenliğini de Vural Bingöl üstleniyor. Dekor ve kostüm tasarımının Andrea Primavera ve Sırrı Topraktepe'ye, ses ve ışık tasarımının Ömer İzgin'e ait olduğu oyunda Vural Bingöl, Kamala Mustafayeva, Andrea Primavera, Erhan Yaman, Murat Yaşar Özdemir, MerdisUçkan, Alaattin Bahar, Ayça Azize Ergün, Nilüfer Ömürlü, Göker Yıldız, Ezgi Eneç, Seymur İlham ve Özden Ulusoy rol alıyor.

Oyunda çirkin ve kambur bir kilise zangocu olan Quasimodo, Fransa'nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo ve krala bağlı komutan Phoebus'un çingene kızı Esmeralda'ya olan aşkları anlatılıyor.



Victor Hugo, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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