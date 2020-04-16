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Notre Dame Katedrali'ndeki yangının birinci yılında 'Emmanuel' çanı çaldı

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü tarihi Notre Dame Katedrali'nin 'Emmanuel' adlı çanı yangının birinci yılı nedeniyle çaldı.

16.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:51
Fransa 'nın başkenti Paris 'te dünyaca ünlü tarihi Notre Dame Katedrali'nin 'Emmanuel' adlı çanı yangının birinci yılı nedeniyle çaldı.
Fransa'nın 857 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan ve 93 metrelik kulelerinden birinin çatısının yıkılmasına sebep olan yangının birinci yılında güney kulesinde bulunan ve 1686 tarihinden kalan 'Emmanuel' adlı çan yeniden çalındı.
Restorasyon çalışmaları için kapatılan Notre Dame Katedrali'nin onarım kampanyasına 834 milyon Euro bağış ve 88 milyon Euro bağış sözü toplanırken restorasyon çalışmaları ise hala başlamadı.
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün yaptığı açıklamada, Covid-19 krizi sebebiyle ertelenen restorasyon çalışmalarının süreç geçtiğinde başlayacağını dile getirerek uzmanların 10 ile 15 yıl sürecek dediği çalışmaları 5 yılda tamamlamak için gereken tüm çabaların gösterileceğini ifade etmişti.
(Özlem Kaplan/İHA) Notre Dame Katedrali’ndeki yangının birinci yılında ’Emmanuel’ çanı çaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Notre Dame Katedrali, Fransa, Paris, Güncel
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