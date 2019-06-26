26.06.2019 19:00
Haberler » Güncel » Haber

Notre Dame yangınında suç unsuruna rastlanmadı

Notre Dame yangınında suç unsuruna rastlanmadı

Paris savcılığı, Notre-Dame Katedrali'ndeki yangının çıkış nedeniyle şuna ana kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir suç eylemine rastlanılmadığını, yangına ihmalin neden olma olasılığına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Paris savcılığı, Notre-Dame Katedrali'ndeki yangının çıkış nedeniyle şuna ana kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir suç eylemine rastlanılmadığını, yangına ihmalin neden olma olasılığına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Paris savcılığı, Fransız makamlarının 15 Nisan'da Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili araştırmacıların devam ettiğini, şu ana kadar suç kökenli herhangi bir teoriye ilişkin herhangi bir kanıtın bulamadıklarını bildirdi. Paris Savcısı Remy Heitz yaptığı açıklamada, "Yangına dair bazı sonuçlar ortaya çıkarıldıysa, bu tarihe kadar yapılan soruşturmalar yangının nedenlerini henüz belirleyememiştir" dedi. Heitz yangına ihmalin neden olması olasılığına ilişkin soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi. Fransa 'nın başkenti Paris'te bulunan 850 yıllık Notre Dame Katedrali , 15 Nisan'da çıkan yangında ağır hasar görmüş, alevlerin hızla yayılması sonucu kulelerinden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Katedralin kuzey çan kulesi ile ana binası ise kurtarılmıştı. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 8,5 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Olayın arsından Paris Savcılığı yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlatmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Notre Dame Katedrali , Paris , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:53 Alanya'da uyuşturucu operasyonu
19:52 Balıkesir'de trenin çarptığı kişi öldü
19:51 Diyarbakır, LGS'de 12 birinci çıkardı
19:51 Türkiye'den uluslararası topluma "Kaşıkçı" çağrısı
19:50 Tokatlı şehit aileleri Samsun'u gezdi
19:50 Fethiye'de balıkçıların ağına 400'er kiloluk 2 köpek balığı takıldı
19:49 GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı