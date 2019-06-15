15.06.2019 23:50
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Notre Damme'deki yangın sonrası ilk ayin kasklarla yapıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki meşhur Notre Dame Katedrali'nde çıkan büyük yangın sonrası, ilk ayin kasklar ile yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki meşhur Notre Dame Katedrali'nde çıkan büyük yangın sonrası, ilk ayin kasklar ile yapıldı. Paris'deki Notre Dame Katedrali, çatısını tahrip eden büyük yangının ardından ilk kez bir ayine sahne oldu. Paris Başpiskoposu Monsignor Michel Aupetit ve ayine katılan rahiplerin tamamı güvenlik gerekçesi ile başında kasklarla yangın sonrası ciddi hasar gören katedralde ayin düzenledi. Başpiskopos yaptığı konuşmada, "15 Nisan'da binayı tahrip eden yangın, yalnızca toplum için değil, insanların yüreklerinde de bir duygu dalgası oluşturdu. Bu katedral bir ibadet yeri, tek ve gerçek amacı bu" ifadelerini kullandı. Monsignor Aupetit ve Notre Dame direktörü Monsignor Patrick Chauvet'in yanı sıra gönüllüler, katedralde çalışan işçiler ve piskoposluk çalışanlarının da katıldığı ayinde yaklaşık 30 kişi yer aldı.
(Serkan Bayar/İHA)Notre Damme'deki yangın sonrası ilk ayin kasklarla yapıldı
Kaynak: İHA
Fransa, Paris, Notre Dame Katedrali, Güncel

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