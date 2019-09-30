Haberler » Spor » Haber

Nouma çok sinirlendi: Kim gidiyorsa gitsin

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olduğu maç sonrasında siyah beyazlı ekibin eski yıldızlarından Pascal Nouma isyan etti.

30.09.2019 09:34

Taraftarın çok sevdiği Fransız golcü Nouma, alınan farklı mağlubiyetin ardından Nouma çok sinirlendi. Nouma, "Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın" diye sert bir paylaşım yaptı.

Nouma'nın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. İşte Pascal Nouma'nın attığı tweet;

BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN KÖTÜ BAŞLANGICINI YAPTI

Süper Lig'de bu sezon 5 puan toplayan Beşiktaş, üç puanlı ve 18 takımlı sisteme geçilen 1994/1995 sezonu başından bu yana ilk altı haftalar itibarıyla en kötü lig başlangıcına imza attığı sezonunu yaşıyor. 16. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta lider Alanyaspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek.

Abdullah Avcı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi!Abdullah Avcı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi!

Nouma çok sinirlendi: Kim gidiyorsa gitsin

Pascal Nouma, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(7)
MURATTI:Bu da konuşuyorsa
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
AAKÇA:DÜŞENİN DOSTU OLMAZHADİ KALK
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZINASD:adam komik adam. ya bak türk oldu valla. laflara bak. bu yaştan sonra ha:D haklı ama
Yayından Kaldır
12 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:sen kimsin ve hangi hakla kiziyorsun sirf gündemde kalmak icin böyle konusuyor
Yayından Kaldır
1 11
Cevap yaz
ZİYAA:Sen çok yaşa Pascal güldürdün beni:-). Çok haklısın .
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
ÖĞRETMEN:sanki çok iyi topçuydun da
Yayından Kaldır
7 15
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:sende bjk ayağına bu ülkede bedava hayatını idame ettiriyorsun leş kargası yazık bu ülkenin insanlarına
Yayından Kaldır
7 14
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
12:38 UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir'in sahasında Borussia Mönchengladbach...
12:38 Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında Wolverhampton ile oynayacağı...
12:37 Kadın milli boksörler yumruklarıyla dünyayı devirmek istiyor
12:34 Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta şampiyon belli oldu
12:32 Yarışlara "otomobil lastiği, kazma ve balyoz"la hazırlanıyorlar
12:32 PSG, Neymar ve Cavani'yi İstanbul'a getirmiyor
12:26 Milan çöktü! 80 yılın en kötü başlangıcı...