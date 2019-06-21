Nous Finirons Ensemble Filmi

Max, hayatına deniz kenarında bir yerde devam etmek için sevdiklerini adında bırakarak yeni hayatına adım atar. Bu durum geçmişte birçok anıyı paylaştığı arkadaşları ile arasına mesafe girmesine neden olur. Max, aradan geçen birkaç yıl sonra doğum gününde büyük bir sürprizle karşılaşır. Yıllardır görüşmediği arkadaşları Max’ın doğum günü için toplanıp evine ziyarete gelmiştir. Üstelik gelenlerin sayısı da bir hayli fazladır. Yeniden bir araya gelmenin heyecanı içinde olan ekip, eski günleri yad ettiğinde kendilerini beklenmedik durumların içerisinde bulur.Yönetmen:
Guillaume CanetSenaryo:
Guillaume Canet, Rodolphe LaugaOyuncular:François Cluzet
, Marion Cotillard
, Gilles Lellouche
, Laurent Lafitte
, Benoît Magimel, Pascale Arbillot, Clémentine Baert, Valérie Bonneton, José Garcia, Mikaël Wattincourt, Jean Dujardin
, Tatiana Gousseff, Joël Dupuch, Hocine Mérabet, Jeanne Dupuch, Néo Broca, Marc Mairé, Ilan Debrabant, Philippe Vieux, Gwendoline Hamon, Karim Adda, Jean-René Privat, Pauline Tantot, Mathilde Tantot, Clémence Rochefort, Charlotte
Pezres, Xavier Alcan , Alexandra Mercouroff, Michel Théboeuf, Jean-Christophe PagnacFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Little White Lies 2Yapımcı Firma:
Les Productions du TrésorYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:Fransa
, BelçikaOrijinal Dili:
FransızcaFilmin Süresi:
135 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
16.08.2019Nous Finirons Ensemble Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.