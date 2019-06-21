21.06.2019 08:54
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Nous Finirons Ensemble Filmi

Nous Finirons Ensemble Filmi

Nous Finirons Ensemble filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Nous Finirons Ensemble filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Max, hayatına deniz kenarında bir yerde devam etmek için sevdiklerini adında bırakarak yeni hayatına adım atar. Bu durum geçmişte birçok anıyı paylaştığı arkadaşları ile arasına mesafe girmesine neden olur. Max, aradan geçen birkaç yıl sonra doğum gününde büyük bir sürprizle karşılaşır. Yıllardır görüşmediği arkadaşları Max’ın doğum günü için toplanıp evine ziyarete gelmiştir. Üstelik gelenlerin sayısı da bir hayli fazladır. Yeniden bir araya gelmenin heyecanı içinde olan ekip, eski günleri yad ettiğinde kendilerini beklenmedik durumların içerisinde bulur.


Yönetmen: Guillaume Canet
Senaryo: Guillaume Canet, Rodolphe Lauga
Oyuncular:François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Pascale Arbillot, Clémentine Baert, Valérie Bonneton, José Garcia, Mikaël Wattincourt, Jean Dujardin, Tatiana Gousseff, Joël Dupuch, Hocine Mérabet, Jeanne Dupuch, Néo Broca, Marc Mairé, Ilan Debrabant, Philippe Vieux, Gwendoline Hamon, Karim Adda, Jean-René Privat, Pauline Tantot, Mathilde Tantot, Clémence Rochefort, Charlotte Pezres, Xavier Alcan , Alexandra Mercouroff, Michel Théboeuf, Jean-Christophe Pagnac
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Little White Lies 2
Yapımcı Firma: Les Productions du Trésor
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi:Fransa, Belçika
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 135 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 16.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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