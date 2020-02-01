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Novak'ın attığı gol öncesi hakemin verdiği karar, F.Bahçelilerin tepkisini çekti

Trabzonspor'un Novak ile bulduğu 2. gol öncesinde verilen korner kararı itirazlara neden oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, hakemin büyük bir hata yaptığını savundu.

01.02.2020 21:09 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:26

ile 'nin Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geldiği dev maçta bordo-mavililerin Novak ile bulduğu 2. gol öncesinde verilen karar tartışma yarattı.

Trabzonspor'da 32. dakikada Sosa'nın arka direğe yaptığı ortasına Campi kafayı vurdu, içerde yükselen Novak'ın kafa vuruşu ise ağlarla buluştu ve bordo-mavililer 2-1 öne geçti.

Ancak pozisyon öncesinde Sörloth ile Serdar Aziz'in hava topu mücadelesinin ardından verilen korner kararının hatalı olduğu ve topun en son Sörloth'un müdahalesiyle dışarı gittiği yönünde itirazlarda bulunuldu.

VAR sistemi, protokol gereğince korner kararlarına müdahale edemiyor.

RIDVAN DİLMEN: "SKORU DEĞİŞTİREN HATA"

Pozisyonla ilgili NTV'de yorum yapan Rıdvan Dilmen, "İlk yarıda bu kadar tansiyonu yüksek maçta 'Aferin Ali Palabıyık' derken, autu korner verdi ve o da gol oldu. Sörloth'tan çıkan topa korner verdi. Yanlış bir karardı. Korner olmamış olsaydı, o oyuncular orada olmayacaktı. Skoru değiştirecek ciddi hata yaptı." ifadelerini kullandı.

Novak'ın attığı gol öncesi hakemin verdiği karar, F.Bahçelilerin tepkisini çekti

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor


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