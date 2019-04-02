Novamart, Çağrı Merkezi ve Ofis Sistemlerinin Tek Adresi

Novamart Ofis Mobilya firma sahibi Salih Hergül, "Firmamızın temellerini 1998 yılında İzmir'de attık. O yıllarda ara bölme sistemleri olarak işe başladık ilerleyen dönemlerde ofis mobilyasıyla ilgili çalışmalarımız başladı. Günümüze kadar işlerimizi geliştirerek firmamızı büyüttük. Paneller tamamen kendi üretimimiz bu şekilde çağrı merkezi sektörüne hizmet vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

"MÜŞTERİMİZE ZAMAN KAZANDIRIYORUZ"

Firma sahibi Salih Hergül, "İzmir'de artık ofisler boş olarak teslim ediliyor ve burada biz devreye giriyoruz. Yeniden montajı yapılabilen ofis hizmetleri sunuyoruz. Sökülüp takılabilen yada başka bir yere aktarabilen sistemler olarak hizmet sunuyoruz. Bunları projeli olarak üretip yerinde teslimini yapıyoruz. Proje ekibimizle koordinasyonlu çalışmalarımız çok verimli oluyor. Hem kullanılabilirliği hem şıklığı beraberinde getiriyor. Bu çalışmalar sayesinde müşterilerimize zaman kazandırıyoruz." şeklinde konuştu.

"İŞİ ZAMANINDA TESLİM ETMEK FARKIMIZ"

Salih Hergül, "İşi zamanında teslim etmek firmaların asli görevidir. Bizden iş talep eden firmalar bu konuda çok hassaslar. Biz de buna önem veriyoruz ve bunca yıldır verdiğimiz sözleri yerlerine getiriyoruz. Biz sıkı tempoyla çalışıyoruz. Bizim sektörler alakalı büyük sözler söyleme meraklısı değiliz. Biz işimize sıkı sıkı sarıldık ve tüm gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.