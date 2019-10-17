Novartis Onkoloji Türkiye kan ve kök hücre bağışı kampanyası

Bu kapsamda her sene Kızılay ve TÜRKÖK işbirliği ile düzenlenen kan ve kök hücre bağışı Eylül ayı içerisinde yeniden gerçekleştirildi.

Novartis Onkoloji Türkiye'nin Kavacık ofisinde düzenlenen bağış organizasyonu kapsamında 100'e yakın çalışanın aktif katılımıyla gerçekleşen bağış etkinliğinde Türk Kızılayı gönüllü kan bağışlarını kabul ederken, kök hücre bağışları ile ise Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) ile birlikte yürütüldü.

Her zaman ve herkes için ihtiyaç olabilecek kan bağışı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, kök hücre bağışları ise başta kemik iliği kanseri olmak üzere, kalıtsal metabolik hastalıklar, lenfomalar, kalıtsal anemiler, çeşitli organ kanserleri, immün yetersizlikler ve kemik iliğinin çalışmadığı ya da yetersiz çalıştığı durumların tedavisinde kullanılıyor.

Novartis Onkoloji Türkiye, hematoloji alanında kan kanseri ve ciddi kan hastalıkları ile yaşayan hastaların hayatlarını iyileştirmek için yoğun olarak çalışmalarını sürdürürken, Novartis Onkoloji Türkiye Genel Müdürü Pınar Üstündağ "Novartis Onkoloji olarak bilimi sürekli daha ileriye taşıyor ve hastaların yaşamlarında anlamlı bir farklılık yaratmak üzere çalışıyoruz." dedi. Novartis Onkoloji olarak çalışanların sosyal sorumluluk kampanyalarına katılımlarını desteklediklerini belirten Üstündağ, her yıl düzenledikleri kan ve kök hücre bağışı kampanyası sayesinde kan ile ilgili hastalıklara dikkat çekmeyi hedeflediklerini de vurguladı.