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NTB Başkanı Sarı'dan "stok" uyarısı

Nizip Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, "Halkımızın mercimeğe bu aylarda büyük talebi oluyor ama şu anda bu talebi karşılayacak şekilde piyasada ürün bulmakta zorlanıyoruz.

08.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:32 NTB Başkanı Sarı'dan
Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, "Halkımızın mercimeğe bu aylarda büyük talebi oluyor ama şu anda bu talebi karşılayacak şekilde piyasada ürün bulmakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarı, yazılı açıklamasında, kırmızı mercimekte her gün yükselen fiyatların stokçuların iştahını artırdığını belirtti.
Fiyatların beklentilerin çok üzerinde arttığını, bu konuda devletin önlem alarak stokçuların önüne geçmesi gerektiğini savunan Sarı, şunları kaydetti:
"Kırmızı mercimek fiyatlarına son bir ay içerisinde yaklaşık yüzde 25 oranında fiyat artışı oldu. Hasat zamanı 3 lira olan kırmızı kabuklu mercimek fiyatı şu anda 4 lira 50 kuruşa dayanmış durumda. Bilindiği üzere mercimek kış aylarının vazgeçilmez bir besin ürünüdür. Halkımızın mercimeğe bu aylarda büyük talebi oluyor ama şu anda bu talebi karşılayacak şekilde piyasada ürün bulmakta zorlanıyoruz. Bunun birinci nedeni ekim alanlarının daralması ve iklimsel şartlardan dolayı mercimek hasadının geçen yıla göre düşük olması ikinci nedeni ise stokçuların piyasa gelen mercimekleri engellemesi. Stokçulardan dolayı ciddi manada bir engel var. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. En azından yeni hasat mevsimine kadar mercimekteki gümrük vergilerini sıfırlanırsa yurt dışından piyasaya mercimek getirilir. Böylelikle halkımızın yüksek fiyatlarda kırmızı mercimek tüketmelerinin önüne geçmiş oluruz."

İbrahim Sarı, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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