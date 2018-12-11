Ntb'de Öğretmenlere Etwinning Eğitimi

Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde öğretmenlere eTwinning eğitimi verildi.
Nizip Ticaret Borsasında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen eTwinning projesi hakkında seminer düzenlendi. Avrupa
'daki ve Türkiye
'nin farklı bölgelerindeki öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmalarını, birlikte proje geliştirmelerini sağlayan, öğretmenlere de derslerinde teknolojiyi kullanma imkanı sunan proje kapsamında verilen eğitimde, öğretmenlere eTwinning projesi, eğitimin geliştirilmesine yönelik fikir, uygulama ve dileklerin paylaşılması hakkında sunum yapıldı.
Gaziantep,Nizip
11 Aralık 2018 Salı 12:11