- Ntep, Kayseri
'ye geldi
KAYSERİ - Kayserispor
'un transfer etmek istediği Ntep, Kayseri'ye geldi. İstikbal Mobilya Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg
'da forma giyen Paul Georges Ntep'i Kayseri'ye getirdi. Sol kanat mevkinde oynayan 27 yaşındaki Ntep, Kayseri havaalanında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı.Havaalanında taraftarların sevgisi ile karşılaşan Ntep; "Kayseri'de başarılı olmaya geldim. Antrenmanlıyım. Ama ne zaman oynayacağıma teknik direktör karar verecek. Ben formayı giymek için çok çalışacağım" dedi.Ntep, önce sağlık taramasından geçecek, sonra imza atacak. Satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralanacak olan Ntep, bu sezon Wolfsburg 2 takımında 3 maça çıktı.