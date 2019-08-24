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Ntep, Kayseri'ye geldi

- Ntep, Kayseri'ye geldiKAYSERİ - Kayserispor'un transfer etmek istediği Ntep, Kayseri'ye geldi.

24.08.2019 12:24
Ntep, Kayseri'ye geldi
- Ntep, Kayseri'ye geldi
KAYSERİ - Kayserispor'un transfer etmek istediği Ntep, Kayseri'ye geldi.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Paul Georges Ntep'i Kayseri'ye getirdi. Sol kanat mevkinde oynayan 27 yaşındaki Ntep, Kayseri havaalanında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı.
Havaalanında taraftarların sevgisi ile karşılaşan Ntep; "Kayseri'de başarılı olmaya geldim. Antrenmanlıyım. Ama ne zaman oynayacağıma teknik direktör karar verecek. Ben formayı giymek için çok çalışacağım" dedi.
Ntep, önce sağlık taramasından geçecek, sonra imza atacak. Satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllık kiralanacak olan Ntep, bu sezon Wolfsburg 2 takımında 3 maça çıktı.
Ntep, Kayseri'ye geldi

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Wolfsburg, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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