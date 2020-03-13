NTO'da iletişim eğitimi
Nizip Ticaret Odasında (NTO) etkili iletişim eğitimi düzenlendi.
13.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:30
Nizip Ticaret Odasında (NTO) etkili iletişim eğitimi düzenlendi.
NTO salonunda düzenlenen eğitimde, kişisel gelişim ve kurum içi eğitim uzmanı Hacer Bülbül, iletişimin temel ilke ve basamakları, etkili iletişimin öncelikleri, iletişimde dış özellikler, iletişimde beden dili, etkili iletişimin yararları ve konuşma-kişilik ilişkisi konularında eğitim verdi.
Soruların cevaplanması ile son bulan eğitimde NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, Hacer Bülbül'e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti.
NTO salonunda düzenlenen eğitimde, kişisel gelişim ve kurum içi eğitim uzmanı Hacer Bülbül, iletişimin temel ilke ve basamakları, etkili iletişimin öncelikleri, iletişimde dış özellikler, iletişimde beden dili, etkili iletişimin yararları ve konuşma-kişilik ilişkisi konularında eğitim verdi.
Soruların cevaplanması ile son bulan eğitimde NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, Hacer Bülbül'e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
Manşet
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