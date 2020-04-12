Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

NTO konsey toplantısında üyelerinin taleplerini aktardı

Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında yapılan ve Türkiye Ticaret Odaları arasından seçilen 30 üyenin bulunduğu TOBB Ticaret Odaları...

12.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:35
NTO konsey toplantısında üyelerinin taleplerini aktardı
Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında yapılan ve Türkiye Ticaret Odaları arasından seçilen 30 üyenin bulunduğu TOBB Ticaret Odaları Konsey Toplantısına katıldı.

NTO, tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan Korona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik krizin en az hasarla atlatılabilmesi için üyelerinden gelen talep ve önerileri sanal ortamda aktardı. İki gün önce 365 Oda ve Borsa Başkanının katılımı ile yapılan toplantı gündeminde yer alan talepler, ilave talepler ile birlikte TOBB Ticaret Odaları Konsey Toplantısı gündeminde de dile getirildi. NTO tarafından dile getirilen taleplerden biri olan 'Nefes' kredisinin Nisan ayının sonuna kadar verileceğini, üyelerin kullanımına hazır olacağı müjdesini Hisarcıklıoğlu verdi.

Yapılan görüşmede NTO Başkanı Arslan, "Atılacak adımlar, ekonomimizin bu kriz ortamını en az hasarla atlatmasına yardımcı olacaktır. Üyelerimiz ile yapılan görüşmeler ve anketler sonucu değerlendirilen talepleri yetkili mercilere aktarmak için çaba sarf etmekteyiz. Bu amaçla TOBB Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'nda birçok konuyu dile getirerek üyelerimizin sesi olmaya devam ediyoruz.

Konuşmasına devam eden Sayın Arslan" İşyerleri, İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile kapatılıp zor durumda olan kafeler, restoranlar, lokantalar, parklar, düğün salonları, eğitim kurumları gibi üyelerimiz öncelikli olmak üzere "Kira Yardımı" adı altında destek olunmasını istiyoruz. Belirli süre ile yapılacak bu destek sonrası üyelerimiz mali açıdan rahatlama sağlayacaklardır.İşletmesini yeni açmış ve 1 yılını doldurmamış üyelerimiz, kredi fırsatlarından yararlanamamaktadır. Yeni girişimci üyelerimizin önünün açılması ve varlığını devam ettirebilmesi için teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda henüz 1 yılını doldurmamış yeni üyelerimizin de kredi başvurularından yararlanmasını talep ediyoruz.

Video konferansla 2 gün önce 365 oda ve borsanın katılımı gerçekleştirilen toplantıda dile getirdiğimiz İşe Devam Kredisi'nin daha çok kaynak aktarılarak krediye ulaşamayan üyelerimize de imkan sağlanmasını talep etmiştik. Bugün TOBB Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'nda Hisarcıklıoğlu İşe Devam Kredisi limitlerinin daha geniş kitlelere erişilebilmesi adına iki gün önce dile getirdiğimiz bu talebimize istinaden Bakanlıklarla görüştüğünü, önümüzdeki hafta kaynak aktarılacağının müjdesini verdi. Ayrıca, kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da karlılık düşünmeden işletmelerimizin yanında olmasını, düşük faizli kredi seçeneklerini sunmasını talep ettiğimizi belirttik" dedi.

NTO Meclis Başkanı Yüzügüler ise, "Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Haziran ayında alınan ilan, reklam vergilerinin alınmamasını talep ediyoruz. İcra takibinde olan üyelerimizin icra takibinden dolayı bankalara kredi müracaatları kabul edilmemektedir. Maliye ve SGK borçlarından muaf tutulduğu gibi bu üyelerimizin de icra takibi nedeni ile kredi başvurularının kabul edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Yapılan toplantı sonrası konuşan Hisarcıklıoğlu, "İçinde bulunduğumuz bu süreçte üyelerimizin menfaati için yapılması gerekenleri istişare ettik. Odalarımızın taleplerini de değerlendirerek, Bakanlıklar nezdinde takibini yapacağız. Kamu kurum ve belediyelerin kiracılarından kira bedeli alınmaması yönündeki yönetmeliği tekrar hatırlatmak isterim. Talep edilmesi halinde odalarımız aracılığıyla TOBB'a bildirilmelidir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Meclis Başkanı, Nazilli, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

İbrahim Kalın, ’Türkiye IMF ile anlaştı’ iddialarına yanıt verdi Ekonomi
İbrahim Kalın, "Türkiye IMF ile anlaştı" iddialarına yanıt verdi
’Türkiye’de WhatsApp yazışmaları denetlenecek’ iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi Ekonomi
"Türkiye'de WhatsApp yazışmaları denetlenecek" iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Ekonomi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Ekonomi
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Fırıncılardan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Ekonomi
Fırıncılardan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılar, normalde bir günde sattığı ekmeği iki saatte sattı Ekonomi
Fırıncılar, normalde bir günde sattığı ekmeği iki saatte sattı
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Ekonomi
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Yeni geliştirilen ürün çeşidi ekonomiye 100 milyon TL katkı sağlayacak Ekonomi
Yeni geliştirilen ürün çeşidi ekonomiye 100 milyon TL katkı sağlayacak
Haberler ›› Ekonomi ››NTO konsey toplantısında üyelerinin taleplerini aktardı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:26: Temassız ödemelerde tüm zamanların en yüksek oranları görüldü - Ekonomi 11:22: TESK: Gıdada arz talep dengesizliğinin yaşanmaması için israftan kaçınmalıyız - Ekonomi 11:10: DAİB üyelerinden martta 173 ülkeye 136 milyon 317 bin dolarlık ihracat - Ekonomi 11:08: İpekyolu Kalkınma Ajansından bölgesel kalkınmaya büyük destek - Ekonomi 11:06: Sağlık çalışanlarını Kovid-19'dan korumak için "örnek alma kabini" geliştirdiler - Ekonomi 10:31: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt verdi - Ekonomi 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler