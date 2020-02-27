Haberler » Güncel » NTSO Başkanı Parmaksız, Regaip Kandili mesajı yayımladı - Haber

NTSO Başkanı Parmaksız, Regaip Kandili mesajı yayımladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

27.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:01NTSO Başkanı Parmaksız, Regaip Kandili mesajı yayımladı
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Parmaksız mesajında şunları kaydetti: "Barış ve huzurun sağlanabilmesi için bu günlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Üç aylar olarak adlandırdığımız mübarek aylardan, Recep Ayı'nın ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili de, bugünlerden birisidir. Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günlerdir. İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Regaib Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Regaip Kandili ile Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz. İnsanlarımızın Allaha karşı daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyor, İslam aleminin ve üyelerimizin Regaib Kandilini kutluyorum. Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını diliyorum." - NEVŞEHİR

Kandil Dağı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:33:10