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NTV'de bir Coronavirus vakası daha

Türkiye'nin önde gelen haber kanallarından NTV'de bir isim daha Coronavirus'e yakalandı. Korhan Varol'un ardından bir ismin daha Coronavirus'e yakalandığı öğrenildi.

29.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:32
NTV'de bir Coronavirus vakası daha

Türkiye 'nin önde gelen haber kanallarından NTV'de bir isim daha Coronavirus'e yakalandığı iddia edildi.& ;NTV muhabiri Pınar İlik Üçer'in Coronavirus (COVİD-19) testi pozitif çıktı. Üçer'in Fenerbahçe Basketbol Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu olan eşi İlker Üçer'in de test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenilmişti.& ;NTV'de dün deneyimli muhabir Korhan Varol da koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. (Kaynak-Medyatava)

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Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Magazin

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