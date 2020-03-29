NTV'de bir Coronavirus vakası daha
Türkiye'nin önde gelen haber kanallarından NTV'de bir isim daha Coronavirus'e yakalandı. Korhan Varol'un ardından bir ismin daha Coronavirus'e yakalandığı öğrenildi.
29.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:32
Türkiye 'nin önde gelen haber kanallarından NTV'de bir isim daha Coronavirus'e yakalandığı iddia edildi.& ;NTV muhabiri Pınar İlik Üçer'in Coronavirus (COVİD-19) testi pozitif çıktı. Üçer'in Fenerbahçe Basketbol Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu olan eşi İlker Üçer'in de test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenilmişti.& ;NTV'de dün deneyimli muhabir Korhan Varol da koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. (Kaynak-Medyatava)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Magazin