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NTV'de düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servis edilince izleyiciden özür dilendi

NTV canlı yayınında düşen uçağın içinden görüntüler ekrana getirildi. Bir süre ekranda döndürülen görüntülerin daha önceki bir uçak kazasına ait olduğu anlaşılınca sunucu yanıltıldıklarını belirterek izleyicilerden özür diledi.

06.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:42

Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak parçalandığı kazanın yankıları devam ediyor.

Dün akşamdan beri olayla ilgili tüm detayları ekran başındakilere aktarmaya çalışan kanalları da zaman zaman izleyiciye yanlış görüntü servis edebiliyor. Bunun son örneğini NTV'de gördük.

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDILAR

Daha önce meydana gelen bir uçak kazasına ait görüntüleri filtreden geçirmeden dün akşam düşen uçağın görüntüleri diye servis eden kanal, durumu anlayınca izleyenlerden özür diledi.

NTV'de düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servis edilince izleyiciden özür dilendi

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel


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