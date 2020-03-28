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NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı

NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandığını açıkladı. Varol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastanede karantinada olduğunu bildirdi.

28.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:22

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye 'yi de tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde 92 kişinin hayatına mal olan ve 5698 kişiye bulan koronavirüs NTV muhabiri Korhan Varol'u da vurdu.

"HASTANEDE KARANTİNADAYIM"

Koronavirüsün kendisine de bulaştığını ve hastanede karantinada olduğunu açıklayan Varol sosyal medya paylaşımında "Adı Corona olan virüs tabii ki beni bulacaktı, bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif çıktı, hastanede karantinadayım. Yani arkadaşla bir süre kapışacağız. Görelim bakalım covid19 efendi; hangimiz daha güçlü" ifadelerini kullandı.

NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 5 BİN 698 OLDU

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki son koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur" dedi.

NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı
Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Magazin, Güncel

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Korhan Varol koronavirüse yakalandı

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Haberler ›› Magazin ››NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı - Magazin
Yorumlar (2)
KUZEYİN UŞAĞI:Allah acil şifalar versin, geçmiş olsun, tüm hastalarımızada, tez zamanda, illet katil virüsten hastalıktan kurtulacağız Allahın izni ve yardımyla İNŞALLAH. . . .
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YENECEKSİN İNANIYORUZ:Allah acil şifalar versin inşallah gençliği ile yenecektir.
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