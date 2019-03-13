Nu Bass, Cazcılarla Buluştu

İzmir
Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV) düzenlediği 26. İzmir Avrupa
Caz Festivali için Türkiye
'ye gelen İsviçreli caz grubu Nu Bass, atölye çalışması gerçekleştirdi.
İKSEV'in düzenlediği atölyede, Amine Mraihi (ud), Olivier Clerc (davul), Patrick Perrier (bas- kontrbas), Ivor Malherbe'den (bas-kontrbas) oluşan etnik caz grubu, caz sanatçılarıyla buluştu.
Grup, kurucu piyanist François Lindemann'ın özel bestelerini seslendirdi.
"Yeni biriyle tanışmak sesle, şarkıyla tanışmak gibi"
François Lindemann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok fazla seyahat ettiğini ve her ülkenin özellikle de müzik kültürünün güçlü olduğu ülkelerin cazını sevdiğini ifade etti.
"Doğu ve uzak doğu ülkelerinde caz müziğin önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Lindemann, şunları kaydetti:
"Besteciler, sanatçılar çevrelerindeki her tür müziği, müzik kültürünü alıyorlar. Türk cazı kompleks ritimlere çok yakın. Biz Çin
, Japonya
, Arabistan
ve Fransa
gibi farklı ülkelerin müziklerini bir araya getiriyoruz. Bu tıpkı farklı ülkelerden insanların bir araya gelmesi gibi. Müzik ve insanlar birbirine çok yakın. Yeni biriyle tanışmak sesle, şarkıyla tanışmak gibi. Biz aynı dili konuşmuyor olsak bile müzik bizi birleştiriyor, müzikle, şarkılarımızla birbirimizi anlıyoruz."
Avrupa'da çok fazla caz okulu bulunduğunu belirten Lindemann, "Bu okullar çok akademik. Burada cazın standartlarını, cazdaki değişimleri öğreniyorsunuz. Türkiye'deki caz insanlarının çoğu akademik öğretiyi takip etmiyor, bu çok güzel. Çünkü caz müziğinin ilk basamağı orijinal olmaktır, tıpkı hayat gibi. Babanın kopyası olamazsın, kendin olmalısın." diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 19 Mart'a kadar sürecek 26. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında Nu Bass, yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
'nde müzikseverlerle buluşacak.
Sayısız etkinlikte yer alan ve festivallerin aranan konukları arasında bulunan grubun konseri, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilecek.
Avrupa, İzmir, Güncel
Kaynak: AA