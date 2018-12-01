Nubia'nın En Yeni Oyun Telefonu 10gb Ram ile Geliyor

Nubia Red Magic Mars Akıllı Oyun Telefonu 10 GB RAM ve Joystick ile geliyor.
Nubia Red Magic Mars, en yeni premium mobil işlemci, buharlı soğutma sistemi, joystick eki ve 10GB RAM ile yeni taşınabilir akıllı oyun telefonu özellikleri neler?
Mobil Oyunlar, tabiri caizse Candy Crush'tan sonra daha yoğun grafiklere sahip oyunlar ve tabi ki esportsların yaygınlaşması ile birlikte bambaşka bir boyuta uzandı.
Çinli akıllı telefon üreticisi Nubia, güçlü bir Snapdragon 845 işlemci ve 10GB'a kadar RAM ile donatılmış bir cihaz olan Red Magic Mars akıllı telefonlarıyla bu oyuna devam etmek istiyor. Qualcomm
'un en son mobil işlemcisi Snapdragon 845 kullanılmış ki bu bir önceki Nisan ayında duyurulandan daha iyi; o modelde 835 kullanılmıştı. Ayrıca bu yeni modelde telefonun aşırı ısınmasını engelleyen buharlı soğutma sistemi; motor tabanlı bir ses sistemi ve oyun içi harekete göre tepki veren RGB ışık şeridide bulunuyor.
Cihaz üzerindeki kapasitif ilave oyun düğmeleri ek kontrol sağlıyor ancak 6 inçlik 2160×1080 piksellik LCD ekran üzerinde daha hassas dokunmatik problemlerinden uzaklaşmak isteyen kullanıcılar için bir joystick eki aslında en güzeli…
Telefonun içine yerleştirilmiş stereo hoparlörler ve oyuncuların değiştirmeyi sevdiği ses değiştiriciler de mevcut. Batarya 3.800 mAh'lik bir batarya…
Elbette Nubia Red Magic Mars taşınabilir bir oyun cihazı olmanın ötesinde; 8 MP'lik bir selfi kamerası ve 16 MP'lik ana kamera özelliklerine de sahip. Cihaz Çinde 7 Aralık
'ta satışa sunulacak.
Nubia Red Magic Mars 3 modelle gelecek
6GB RAM ve 64GB depolama alanı olan model 2,699 Yuan – 360 dolar;8GB RAM ve 128GB depolama alanı olan model 3,199 Yuan – 460 dolar;10GB RAM ve 256GB depolama alanı olan model ise 3,999 Yuan – 575 Dolar.
Engadget China
01 Aralık 2018 Cumartesi 03:07