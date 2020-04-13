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Nubia, Yeni Logo ve Marka Vizyonunu Açıkladı

ZTE'nin alt markası Nubia, bugün yeni logonun yanı sıra marka vizyonunu tanıttı. İşte Nubia'nın yeni logosu

Çinli akıllı telefon üreticisi Nubia, geçtiğimiz hafta 13 Nisan'da yeni logosunu tanıtacağını duyurmuştu.

13.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:53
Nubia, Yeni Logo ve Marka Vizyonunu Açıkladı
ZTE'nin alt markası Nubia, bugün yeni logonun yanı sıra marka vizyonunu tanıttı. İşte Nubia'nın yeni logosu

Çinli akıllı telefon üreticisi Nubia, geçtiğimiz hafta 13 Nisan'da yeni logosunu tanıtacağını duyurmuştu. Bugün şirketin yeni logosu ve marka vizyonu tanıtıldı. Nubia'nın yeni logosu Kırmızı ve Beyaz olmak üzere iki renkten oluşan bir renk şeması kullanıyor, bu logonun daha parlak ve düz görünmesini sağlıyor. Şirket, logoyu grafik tasarımdan tipografi tabanlı bir tasarıma dönüştürmüş.

Nubia markasının kurucu ortağı Wang Hui, yeni logonun daha açık, daha ileri ve daha modern bir his verdiğini söylüyor. Açıkça görüldüğü üzere, şirket şimdiye kadar kullandığı küçük kırmızı çember markalamasını kullanıyor. Şirket, yeni logosunu göstermenin yanı sıra sadece akıllı telefonun önüne geçecek marka vizyonunu da ortaya koydu. Gen Z'yi odakta tutan şirket, gençler için akıllı yaşam ürünlerine odaklanarak akıllı donanım alanına da gireceğini söylüyor. Şirket, rakipleriyle aynı stratejiyi izleyecek. Xiaomi, Realme gibi şirketler yeni akıllı yaşam ürünlerini piyasaya sürmeye başladı ve giderek daha fazla marka bu rotayı benimsiyor.

Nubia, tanınmış bir marka olmasına rağmen son başarısı Red Magic markası altında oyun akıllı telefonları serisine atfedilebilir. Önümüzdeki hafta veya aylarda Nubia'dan yeni ürünler görebiliriz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Wang Hui, Teknoloji
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